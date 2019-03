Chinese vrouw de straat op als kopie Cristiano Ronaldo

Man overgoot eigen zoontje (3) met zuur en moet 16 jaar de cel in

6 maart Een taxichauffeur uit het Britse Wolverhampton is tot zestien jaar cel veroordeeld voor een zuuraanval op zijn eigen 3-jarige zoontje. De 40-jarige man lag in de clinch met zijn ex-vrouw en hoopte door de aanval op zijn kind meer voogdij te krijgen. Hij wilde het doen lijken dat de moeder van het kind niet in staat was voor het kind te zorgen. Op camerabeelden is te zien hoe hij het goedje over de jongen heen gooit.