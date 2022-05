Chocola, honing en mondkapjes om terreuraanslagen te financieren

De culinaire fijnproevers zouden er, bij wijze van spreken, een moord voor doen. Een potje honing van het beroemde merk Al Shifa. Dat kost maar liefst 55 dollar voor 250 gram, maar dan heb je ook echt een tongstrelend goedje in huis. ‘Deze sidr-honing, gemaakt in de woestijn van Jemen, is één van de beste ter wereld. Geproduceerd op traditionele wijze, zonder chemicaliën’, schrijft de onlineverkoper.