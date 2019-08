Christchurch als voorbeeld, aanslag dader nageaapt

video Vrouw vermiste oud-top­man Philips spreekt: ‘Hij stapte mogelijk in foute taxi’

17:43 De in Kenia vermiste voormalig Philips-topman Tob Cohen (69) is voor zijn verdwijning mogelijk in een ‘foute’ taxi of Uber gestapt. Dat suggereert zijn echtgenote in een interview met een Keniaanse nieuwszender. Daarin schetst ze een weinig rooskleurig beeld van haar echtgenoot en reconstrueert ze de laatste uren met de golfmagnaat en oud-topman in Oost-Afrika.