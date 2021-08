CNN-journaliste blijft dapper verslag uitbrengen vanuit Afghanistan

Ze lijkt nog de enige vrouw, die rondwandelt in Kaboel. Haar doel: de buitenwereld informeren over het lastige leven onder de taliban. CNN-correspondente Clarissa Ward beseft maar al te goed dat ze verslag uitbrengt in een dampend kruitvat dat elk moment dreigt te ontploffen. Maar bang? Nee, geen moment. Zelfs schoten op de achtergrond en een bedreiging aan het adres van haar producer brengen haar niet van de wijs.

Ward ging onder meer verslag uitbrengen op amper 200 meter van de luchthaven, waar het krioelt van talibanstrijders. ,,We zijn ook nog dichterbij een kijkje gaan nemen”, vertelt ze voor de camera. ,,Voor zover wij het konden zien, schieten ze om de menigte af te schrikken. Ze mikken dus niet bewust om te doden. Maar natuurlijk vallen er ook gewonden als er kogels zomaar rondvliegen.”

,,Op een gegeven moment werden we omsingeld door talibanstrijders”, klinkt het voorts. ,,Een van hen riep dat ik mijn gezicht moest bedekken, anders wilde hij niet met me praten. Hij had een soort zweep gemaakt van een fietsslot en sloeg ermee naar iedereen die in zijn buurt kwam. Maar het werd pas echt hachelijk voor ons toen onze producer opnames maakte met zijn iPhone. Twee talibanstrijders kwamen op ons af en dreigden hem te slaan met hun pistool. We moesten schreeuwend tussenbeide komen. Pas toen een andere talibanstrijder opmerkte dat we journalisten waren, lieten ze ons met rust. Ik heb in mijn carrière al heel wat gekke situaties meegemaakt, maar dit was geschift.”

Vluchten

,,We worden aangeklampt door mensen die willen vluchten, maar voor een gewone burger is het simpelweg onmogelijk geworden om hier weg te komen”, aldus de journaliste. ,,Iemand mag dan nog de juiste documenten hebben, het is gewoon te gevaarlijk. Er is ook geen goed systeem op de luchthaven om alles te controleren. Het is een mirakel dat hier niet meer gewonden vallen.”

Op sociale media wordt Ward ‘de dapperste journalist ooit’ genoemd. Anderen willen echter dat ze zo snel mogelijk uit de vuurlinie verdwijnt, voor haar eigen veiligheid.

Ward rapporteert al bijna twintig jaar vanuit frontlinies over de hele wereld. Onder meer de oorlog in Irak, de onrust in Egypte en de Oekraïense revolutie staan op haar indrukwekkende CV. Sinds 2015 werkt ze voor CNN, drie jaar later schopte ze het daar tot hoofd van de internationale verslaggeving. In 2019 werd ze een van de eerste westerse journalisten die onderzochten wat het leven in talibangebied voorstelde.

