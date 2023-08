Code rood in Italië, Zwitserland, Duitsland en Slovenië wegens extreem noodweer

Meteorologen waarschuwen dat er overstromingen en modderstromen dreigen door de aanhoudende regen in onder andere Zuid-Duitsland, Zwitserland en het westelijke deel van Oostenrijk. Afgelopen weekend kregen veel van deze landen al te maken met hevige regenval. In Zwitserland viel er lokaal al zo’n 350 millimeter regen en in Noord-Italië kan er de komende dagen ook nog eens 300 millimeter vallen.

Weerman Gerrit Hiemstra waarschuwde Nederlandse vakantiegangers zondag al voor het noodweer in de Alpen. ,,Blijf waar je bent, kom niet te dicht bij rivieren. Het is niet ondenkbaar dat wat eraan komt levens zal kosten”, aldus Hiemstra.

In de Maurienne-vallei in de Franse alpen, vlak bij de grens met Italië, kwam zondag een rotslawine naar beneden door het slechte weer. Hierdoor rijden er tussen Frankrijk en Italië in ieder geval tot donderdag geen treinen. Ook is een aantal wegen geblokkeerd. Op het spoor en de wegen liggen sinds zondag rotsen met een volume van 700 kubieke meter. Een veiligheidsbarrière kon de rotsen niet tegenhouden. Volgens de Franse transportminister Clement Beaune wordt er alles aan gedaan om het spoor en de wegen zo snel mogelijk weer toegankelijk te maken voor verkeer. De Fréjustunnel die Frankrijk en Italië met elkaar verbindt, is dicht voor zware vrachtwagens, die de Mont Blanctunnel of de A8 als alternatieve route geadviseerd krijgen.

Cruiseschip

Op Mallorca ging het zondag flink tekeer met windvlagen tot wel 120 kilometer per uur en stortregen. Inmiddels is de rust daar teruggekeerd, maar de schade wordt nu duidelijk zichtbaar.

De storm zorgde er zondag voor dat het cruiseschip Britannia met duizenden Britse toeristen aan boord losraakte van de kust. Daarop kwam het in aanvaring met een nabijgelegen vrachtschip. Volgens rederij P&O vielen daarbij enkele lichtgewonden. De Britannia zou schade aan de romp hebben opgelopen, zo laten ooggetuigen weten aan The Guardian en BBC, maar die schade zou volgens de kapitein niet structureel zijn. Toch blijft het schip minstens tot maandag in Palma voor een technisch onderzoek.

Volgens de getuigenissen in Britse media brak aan boord van de Britannia paniek uit. Ligbedden rolden over het dek, een tentdoek vloog door de lucht en de regen kwam met bakken uit de hemel. Beelden van passagiers tonen dat het schip bijna tegen de rotsen van golfbrekers in de haven aan dreef. ,,Het leek wel een papieren bootje dat op de golven dobberde’’, aldus een passagier. Een aantal lichtgewonde passagiers moest aan boord worden verzorgd.

Met een capaciteit van zo’n 5000 passagiers en bemanningsleden, vertrok het schip op 18 augustus uit het Britse Southampton voor een reis langs Cádiz, Ibiza en Mallorca. De Britannia wordt terugverwacht op 1 september.

Europa

Volledig scherm Mallorca werd zondag getroffen door een stevige wind tot 120 kilometer per uur en stortregen. © ANP / EPA

Volledig scherm Het cruiseschip Britannia lag in de haven van Palma op het eiland Mallorca aangemeerd, maar raakte door sterke wind losgeslagen. © Videostill

Volledig scherm De rivier de Brenno na hevige regenval in Zuid-Zwitserland, in de buurt van het treinstation in Biasca, Zwitserland, 27 augustus 2023. Volgens de voorspellingen zal de regen aanhouden tot 28 augustus. © ANP / EPA