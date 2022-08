Colombiaanse regering en guerrillabeweging ELN hervatten vredesgesprekken

De aankondiging werd gedaan na een ontmoeting tussen de Colombiaanse Hoge Commissaris voor Vrede, Danilo Rueda, en een ELN-delegatie in de Cubaanse hoofdstad Havana. ,,De twee partijen zijn het erover eens dat de dialoog weer op gang moet worden gebracht”, verklaarde Rueda na afloop van het gesprek, dat plaatsvond onder toezicht van Cuba en Noorwegen.

Rueda kondigde verder aan dat de Colombiaanse regering de benodigde ,,gerechtelijke en politieke stappen” zal nemen om de vredesbesprekingen met de ELN mogelijk te maken. Het is de verwachting dat dat onder meer betekent dat arrestatiebevelen voor ELN-onderhandelaars die momenteel in ballingschap in Cuba verblijven, worden ingetrokken. Tegelijkertijd kondigde de Colombiaanse regering vrijdag de vrijlating aan van negen mensen die sinds 13 juli door de ELN werden vastgehouden.

Volledig scherm De Colombiaanse Hoge Commissaris voor Vrede Danilo Rueda. © ANP / EPA ,,Wij geloven dat de ELN hetzelfde verlangen naar vrede heeft als de Colombiaanse regering”, zei Rueda. ,,En hopen dat ze luisteren naar de vele stemmen in verschillende regio’s die op zoek zijn naar een vreedzame oplossing voor dit gewapende conflict.”

Vredesbesprekingen tussen de vorige regering van Colombia en de ELN werden in 2019 beëindigd nadat de rebellen een autobom hadden laten afgaan op een politieacademie in de hoofdstad Bogotá waarbij meer dan 20 cadetten werden gedood.

Daarna vaardigden de Colombiaanse autoriteiten arrestatiebevelen uit tegen ELN-leiders die in Cuba verbleven voor het voeren van vredesonderhandelingen. Cuba weigerde hen uit te leveren, omdat dat de status als neutrale natie in het conflict in gevaar zou brengen en in strijd zou zijn met diplomatieke protocollen. De Verenigde Staten reageerden daarop door Cuba op de lijst van landen te zetten die terrorisme steunen.

Het besluit om de vredesonderhandelingen te hervatten komt enkele dagen nadat Gustavo Petro werd ingezworen als eerste linkse president in de Colombiaanse geschiedenis. Petro had tijdens zijn campagne beloofd om de gesprekken met gewapende groeperingen weer te beginnen en om een einde te maken aan het ‘War on Drugs’-beleid. Petro wil in gesprek met de resterende gewapende groepen in Colombia om te proberen het geweld op het platteland te verminderen en duurzame vrede te brengen in het land van 50 miljoen mensen.

Geweld

Een vredesakkoord uit 2016 tussen de regering en de FARC (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia), het grootste guerrillaleger van Colombia, heeft sindsdien bijgedragen aan het terugdringen van het aantal ontvoeringen en moorden. Tegelijkertijd is in sommige delen van het land het geweld juist toegenomen doordat achtergebleven fracties van de FARC, drugssmokkelbendes en de ELN vechten om de cocaïnesmokkelroutes, illegale mijnen en andere installaties die door de FARC na het akkoord zijn achtergelaten.

Volgens de denktank CERAC, die het geweld in Colombia registreert, voerden criminele groeperingen in juli bijna 90 aanvallen uit op politie en leger, waarbij 13 politieagenten omkwamen. Dat maakte het een van de gevaarlijkste maanden voor de Colombiaanse strijdkrachten in de afgelopen twee decennia.

De ELN, opgericht in de jaren zestig, is lange tijd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aangemerkt als een buitenlandse terroristische organisatie. De groep heeft naar schatting 2500 strijders in Colombia en beheert ook drugssmokkelroutes, afpersingsschema's en illegale mijnen in buurland Venezuela.