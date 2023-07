Colosseum opnieuw toegetakeld door verschillende toeristen: ‘Ze heeft niets verkeerd gedaan’

Opnieuw lijken jonge toeristen weinig historisch besef te hebben. Vrijdag kerfde een Zwitserse toerist haar initialen in het Colosseum. En zaterdag werd een Duitse tiener opgepakt. Een paar weken geleden was het met eenzelfde soort vandalisme ook al raak.

De Italiaanse politie heeft een jonge Zwitserse geïdentificeerd die ervan wordt verdacht vrijdag haar initialen te hebben gekerfd in het Colosseum in Rome. Ze riskeert een zware boete. En zaterdag werd een Duitse jongen van 17 jaar betrapt, terwijl hij kraste in de bakstenen binnenmuur. Hij werd door de veiligheidsdiensten opgepakt.

Het 17-jarige Zwitserse meisje werd gefilmd door een gids toen ze haar initialen - de letter N - op een muur van het eeuwenoude monument kerfde. Volgens de gids schreeuwden mensen richting het meisje, dat zag dat ze anderen woedend had gemaakt om vervolgens haar schouders op te halen en met een grimas weg te lopen. Haar ouders reageerden onverschillig op de gids die ingreep: ,,Ze is nog maar een kind, ze heeft niets verkeerd gedaan.”

Stukjes muur afbreken

De Italiaanse gids informeerde direct de veiligheidsdiensten van het Colosseum, het bouwwerk dat 1937 jaar oud is en jaarlijks miljoenen bezoekers ontvangt. Hij vertelde de Italiaanse krant La Repubblica dat hij de afgelopen jaren tientallen van dit soort acties heeft gezien, tot het afbreken van stukjes van de muur aan toe. De Zwitserse riskeert een boete die kan oplopen tot 15.000 euro wegens het beschadigen van cultureel erfgoed. Datzelfde geldt voor de jonge Bulgaarse toerist Ivan Dimitrov die onlangs ook al werd betrapt.

Volledig scherm De Bulgaarse toerist Ivan Dimitrov kerft initialen in de muur van het Colosseum. © .

Grote woede

Want ook hij kwam in het nieuws toen hij zijn naam en die van zijn vriendin (‘Ivan + Hayley 23') in de muren van het Colosseum had gekerfd. Een Amerikaan filmde hem tijdens die actie. De Amerikaan sloot zijn beelden af met een welgemeende ‘Stupid a*hole’. De video ging de wereld rond. Het leidde tot grote woede van onder meer de Italiaanse minister van Cultuur.

,,Ik beschouw het als zeer ernstig, onwaardig en een teken van grote onbeleefdheid dat een toerist een van de beroemdste plekken ter wereld, historisch erfgoed zoals het Colosseum, bekladt om de naam van zijn verloofde erin te kerven”, aldus minister Gennaro Sangiuliano.

De Romeinse krant Il Messaggero meldde later dat de 27-jarige man een lange brief met verontschuldigingen heeft geschreven, gericht aan de openbare aanklager van Rome en aan de burgemeester van de stad. In de brief biedt de twintiger zijn ‘oprechte excuses aan de Italianen en de hele wereld aan’. Ondanks dat het Colosseum ongeveer 2000 jaar oud is en een wereldberoemd historisch bouwwerk, schreef hij ook: ‘Ik geef met diepe schaamte toe dat ik pas na wat er spijtig genoeg is gebeurd, leerde over de oudheid van het monument.’

In die zin beseft de man naar eigen zeggen nu pas ‘de ernst van zijn daad’. Een Russische toerist die enkele jaren geleden ook iets in de muur van het Colosseum kraste, kreeg volgens persbureau Belga toen een boete van 20.000 euro.