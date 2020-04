Commissie waarschuwt 10 jaar na zware olieramp VS: Dit kan nog een keer gebeuren

Met corona besmette vrouw (91) ontsnapt uit verzor­gings­huis en sterft dag later

17:15 Een 91-jarige Belgische vrouw, die vorige week positief testte op het coronavirus en daarom verplicht op haar kamer moest blijven, is zondag weggelopen uit een woonzorgcentrum. Urenlang zocht de politie naar de dame. Uiteindelijk werd ze teruggevonden op een kerkhof meer dan vijf kilometer verderop. De uitleg voor haar bewuste uitstap: ,,Ik ben het beu om opgesloten te zitten!” Helaas overleed de dame maandagmiddag alsnog. Het is niet duidelijk of dit het gevolg is van Covid-19 of dat de inspanning en emoties van gisteren haar teveel werden.