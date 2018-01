Commissie wil Bannon dwingen te praten over Russische inmenging

Nadat Steve Bannon gisteren geen antwoord gaf op vele vragen van parlementsleden over de kwestie, heeft een Amerikaanse parlementscommissie de ex-adviseur van Trump gedagvaard om hem te dwingen mee te werken aan het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezingen.

Ook de speciale aanklager Robert Mueller heeft Bannon inmiddels gedagvaard. Hij wil de weggestuurde adviseur ook horen over mogelijke criminele samenspanning in 2016 tussen Trumps campagneteam en Russische agenten.

De frustratie over Bannons houding liep hoog op. Meer dan zeven uur lang werd hij achter gesloten deuren ondervraagd door de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. Die doet eigen onderzoek om te bepalen in hoeverre er een Russische desinformatiecampagne speelde en kijkt naar het hacken van de mails van de Democratische kandidate Hillary Clinton.

'Voorrecht'

Bannon, tot voor kort meester-strateeg en een vertrouweling van Trump, verscheen vrijwillig voor de parlementscommissie maar hield vervolgens zijn mond. Volgens de Democratische afgevaardigde Adam Schiff voerde de inmiddels onttroonde adviseur het ‘presidentieel voorrecht’ aan om te mogen zwijgen. Het Witte Huis heeft Bannon opgedragen zijn mond te houden, aldus Schiff. Het 'voorrecht' staat de president en sommige regeringsverantwoordelijken toe om bepaalde informatie niet te delen met het Congres of met justitie. Parlementsleden vragen zich af of Bannon gezien zijn huidige status nog wel een beroep kan doen op dat voorrecht.

Er werd wel wat van Bannon verwacht na diens gepeperde uitspraken in het omstreden boek 'Fire and Fury'. Daarin klapt de vroegere adviseur van president Trump uit de school over een ontmoeting tussen Donald Trump Jr., schoonzoon Jared Kushner en de vroegere campagneleider Paul Manafort met een Russische advocate tijdens de verkiezingsstrijd van 2016. Trump Jr. hoopte belastende informatie te krijgen over Hillary Clinton met wie zijn vader om het presidentschap streed. Bannon noemde die bijeenkomst in het boek 'verraad, onpatriottisch en rotzooi'.