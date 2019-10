Compleet verlamde man (30) loopt weer dankzij robotpak: 'Alsof ik de eerste man op de maan was’

De patiënt, de 30-jarige Thibault uit Frankrijk, brak vier jaar geleden zijn nek tijdens het uitgaan en leeft sindsdien in een rolstoel. Hoewel hij waarschijnlijk nooit meer op eigen kracht kan lopen, heeft hij onlangs voor het eerst sinds jaren weer rondgelopen en zijn armen bewogen. Dat deed hij met een exoskelet, een robotachtig harnas waarmee mensen met een dwarslaesie uit hun rolstoel kunnen opstaan en zelfs lopen.

Het exoskelet bestaat uit ‘robotbenen’, sensoren en een accu- en computerpakket. Het skelet maakt mensen niet alleen mobieler, maar maakt het ook mogelijk om er ‘een gesprek’ mee te voeren.

Operatie

Voor de 30-jarige Thibault was het overigens niet mogelijk om direct in het robotpak te springen. De onderzoekers van de Universiteit van Grenoble moesten bij de Fransman eerst verschillende hersenscans maken, zodat ze in kaart konden brengen welke gebieden van zijn hersenen actief worden wanneer hij overwoog om zijn armen of benen te bewegen. Toen dat eenmaal duidelijk werd, plaatsten de onderzoekers via een operatie twee implantaten met elektroden in zijn hersenen.

Door middel van de implantaten kon Thibault met zijn gedachtes signalen sturen naar een computer, die in verbinding stond met het robotpak. De Fransman oefende het gebruik van de sensoren eerst met een virtueel personage in een computerspel. Toen dat lukte, werd hij in het pak gehesen en leerde hij het langzaam te laten bewegen. ,,Het voelde alsof ik de eerste man op de maan was. Ik vergat wat het is om te staan, ik vergat dat ik langer was dan veel mensen in de kamer”, zei hij achteraf vol ongeloof.

Blijdschap

In taken waarbij Thibault specifieke doelen moest raken door zijn boven- en onderarmen te bewegen en zijn polsen te draaien, was Thibault zeven op de tien keer succesvol. ,,Dit is het bewijs dat we de mobiliteit van patiënten via in een exoskelet kunnen verbeteren”, jubelde professor Alim Louis Benabid, die diepe hersenstimulatie ontwikkelt voor de ziekte van Parkinson, in gesprek met de BBC.

De 65 kilogram zware geavanceerde robot is nog verre van perfect, maar is een duidelijke vooruitgang ten opzichte van eerdere prototypes waarmee mensen ‘slechts’ een enkel ledemaat met hun gedachten konden besturen. Het apparaat is echter nog lang niet klaar om in het dagelijkse leven gebruikt te worden; daarvoor is het nog te onveilig en instabiel.

Menselijke vaardigheden

Er zijn wetenschappers die manieren onderzoeken om exoskeletten te gebruiken voor het verbeteren van de menselijke vaardigheden, in plaats van het bestrijden van verlamming. De wetenschappers van de Franse universiteit benadrukken dat ze dit niet van plan zijn met hun exoskelet.

,,We gaan absoluut niet in de richting van deze extreme toepassing”, verzekert Benabid. ,,We zijn niet van plan om het menselijk wezen met een exoskelet te verbeteren. We beschouwen het als onze taak om gewonde patiënten die hun belangrijke functies hebben verloren weer te herstellen.”

Het Delftse studententeam Project MARCH hebben vorige maand in Zwitserland met een nieuw exoskelet meegedaan aan de Cybathlon: