Conflict in Oekraïne: naar elkaar loeren vanuit de loopgraven

Kiev stelt dat het land geen enkel voornemen heeft om de afvallige regio´s Donetsk en Loehansk aan te vallen. ,,We plannen geen offensieven of escalaties. Oekraïne zet zich in voor diplomatieke en politieke middelen om het conflict (in de Donbass, red.) op te lossen’’, zei Koeleba dinsdag tijdens een gezamenlijke briefing met Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg in Brussel.