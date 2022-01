Congrescommissie die Capitool-bestorming onderzoekt dagvaardt drie advocaten, waaronder Rudy Giuliani

Bennie Thompson, de voorzitter van de commissie, zei te verwachten dat zowel Epshteyn als de advocaten aan het onderzoek zullen meewerken. ,,De vier mensen die we vandaag hebben gedagvaard, hebben ongefundeerde theorieën over verkiezingsfraude naar voren gebracht en geprobeerd de verkiezingsresultaten ongedaan te maken, of hadden direct contact met de voormalige president over pogingen om het tellen van de stemmen te staken”, zei Thompson.

Giuliani leidde na de verkiezingsuitslag in 2020, die uitviel in het voordeel van de Democratische kandidaat Joe Biden, een taskforce die moest bewijzen dat er grootschalige verkiezingsfraude was gepleegd. Die fraude had er volgens Donald Trump toe geleid dat hij als verliezer uit de bus kwam, maar is ondanks hertellingen en meer dan zestig rechtszaken in meerdere staten nooit bewezen. Meerdere advocaten die namens Trump tegen de zogenaamde fraude vochten, kwamen hierdoor zelf in de problemen. Giuliani, oud-burgemeester van de stad New York, mag in de staat New York sinds vorig jaar ook zijn diensten als advocaat niet meer aanbieden. Hij werkt inmiddels ook niet meer voor Trump.