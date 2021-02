Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez vertelt over doodsangsten tijdens bestorming Capitool

videoHet bekende Democratische Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez heeft in een livestream op Instagram verteld over de doodsangsten die ze tijdens de bestorming van het Capitool heeft uitgestaan. Daarbij zei ze voor het eerst dat ze in het verleden te maken heeft gehad met seksueel misbruik. ,,Mensen die zeggen dat we de gebeurtenissen in het Capitool achter ons moeten laten, gebruiken dezelfde tactieken als misbruikers.”

Zo'n 150.000 kijkers volgden de livestream van het populaire Congreslid gisteravond. De 31-jarige politica vertelde openhartig over haar ervaringen op de middag van 6 januari. Terwijl een boze menigte, bestaande uit Trump-supporters, het overheidsgebouw binnendrong, vluchtte ze snel naar het toilet van haar kantoor.

Opgesloten in de kleine ruimte hoorde ze een man op de deur bonken en schreeuwen. Volgens Ocasio-Cortez was de man bewust op zoek naar haar. ‘Waar is ze?’ zou hij hebben geroepen. Ze dacht op dat moment dat ze vermoord zou worden, vertelde ze in haar video. ,,Er gingen veel gedachten door mijn hoofd. Ik dacht dat het allemaal voorbij was”, zei ze, terwijl ze tranen wegpinkte. ,,Ik ben nog nooit zo stil geweest in mijn leven.”

Quote Dit zijn dezelfde tactieken die misbrui­kers gebruiken Alexandria Ocasio-Cortez, Amerikaans congreslid

In de anderhalf uur durende uitzending was Ocasio-Cortez ook openhartig over misbruik waar ze in het verleden slachtoffer van zei te zijn geweest. Ze maakte een vergelijking tussen seksuele misbruikers en de bestormers van het gebouw. Ze hekelde dat mensen haar vertellen dat ze de aanval achter zich moet laten. ,,Ik heb gehoord dat we het er niet meer over moeten hebben, dat het niet veel voorstelde. Zelfs dat we het moeten vergeten en dat wij onze excuses ervoor moeten aanbieden. Dat zijn dezelfde tactieken die misbruikers gebruiken.”

In de video sprak ze ook haar steun uit voor andere slachtoffers van seksueel misbruik. ,,Erkennen en toegeven is een grote stap in het proces. Zeker in een wereld waar men constant jouw ervaringen in twijfel trekt en zelfs zegt dat je liegt.”

Volledig scherm Het overheidsgebouw werd op 6 januari massaal bestormd. © Reuters

Gepland geweld

De politica bleef uiteindelijk lichamelijk ongedeerd bij de bezetting van het overheidsgebouw. Na enige tijd kwam een staflid van haar partij vertellen dat het weer veilig was. De man die eerder op de deur van haar kantoor had gebonkt, bleek achteraf een bewaker te zijn.

De afgelopen weken riep Ocasio-Cortez de Republikeinse partij op verantwoordelijkheid te nemen voor de rellen. ,,We wisten van tevoren dat er geweld was gepland op 6 januari. Geweld dat alleen kon komen door leugens over de verkiezingen. Niet alleen Trump vertelde deze leugens, ook Congresleden en senatoren schaarden zich erachter.”

In de video noemde Ocasio-Cortez nadrukkelijk de Texaanse senator Ted Cruz. Vorige week maakte ze al duidelijk dat ze geen interesse heeft om nog met hem samen te werken. Cruz steunde een uitspraak van Ocasio-Cortez over het aanpakken van shortsellers op de beurs. Die steun kon echter rekenen op een sneer van de politica. ,,Dankzij jou ben ik bijna vermoord.”

Volledig scherm Alexandria Ocasio-Cortez. © AP