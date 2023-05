Congreslid George Santos pleit ‘niet schuldig’ aan onder andere fraude en komt op borgtocht vrij

UpdateHet Amerikaanse congreslid George Santos (34) ontkent de beschuldigingen van onder andere verduistering van campagnegeld op basis waarvan hij woensdag was gearresteerd. De omstreden Republikeinse parlementariër zal worden vrijgelaten na betaling van een borgsom van 500.000 dollar (ruim 455.000 euro), besliste de rechtbank in New York.

Santos, die zichzelf aangaf in New York, zegt dat hij niet zal aftreden, zijn herverkiezing niet zal laten vallen, en belooft zijn naam te zuiveren na federale aanklachten.

Hij is aangeklaagd voor zeven gevallen van fraude, drie gevallen van witwassen, één geval van diefstal van openbare middelen en twee gevallen van het geven van valse verklaringen aan het Huis van Afgevaardigden. Volgens aanklagers maakte hij zich schuldig aan crimineel gedrag met de bedoeling het Amerikaanse publiek te misleiden en op te lichten.

Zo zou hij een werkloosheidsuitkering hebben aangevraagd en ontvangen terwijl hij werk had en zich kandidaat stelde voor het Huis van Afgevaardigden van het Congres. Later stak hij campagnebijdragen in eigen zak en gebruikte dat geld om persoonlijke schulden af te lossen en merkkleding te kopen, aldus justitie.

CNN had eerder al geschreven dat Santos zou worden vervolgd. Kort na zijn verkiezing in het Huis in november, onthulden The New York Times en andere media dat Santos over bijna elk aspect van zijn persoonlijke en professionele geschiedenis had gelogen. Ook daarvoor wordt hij vervolgd.

Begin maart opende de ethische commissie van het Amerikaanse parlement een onderzoek naar de Republikein, die toen al maanden onder vuur lag wegens liegen tijdens zijn campagne. Het gaat de commissie om het overtreden van financiële regels en het achterhouden van informatie. Bovendien wordt onderzocht of Santos zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel wangedrag.

Leugens

De New Yorkse Republikein staat erom bekend belangrijke delen van zijn levensverhaal te hebben verzonnen. Santos beweerde bijvoorbeeld ook aan twee universiteiten te hebben gestudeerd en voor twee gerenommeerde financiële bedrijven te hebben gewerkt. Dat was allemaal niet waar. Volgens advocaat Breon Peace werd Santos aangeklaagd voor fraude en het verdraaien van de waarheid. Zo beweerde hij dat zijn grootouders aan de Holocaust zijn ontsnapt en dat hij joods is, waarop hij later terugkwam en zei dat hij katholiek was opgevoed.

Santos zei dinsdag dat hij niet op de hoogte was van de beschuldigingen. Hij werd afgelopen najaar in het congres gekozen na een campagne die deels op leugens was gebaseerd. Zo pronkte hij met een zogenaamde status als rijke Wall Street-zakenman, niets was minder waar.

Veel Republikeinen in New York riepen hem op om af te treden nadat zijn verzinsels aan het licht waren gekomen. Die kritiek werd heviger toen het nieuws over de strafzaak zich verspreidde. Republikein Marc Molinaro zegt erover: „Vroeg of laat, of hij dat wil of niet, zal zowel de waarheid als gerechtigheid aan hem worden overhandigd.”

Geschiedenis van fraude

Dit is niet de eerste keer dat Santos zijn leugens boven water komen. Toen hij negentien jaar was, werd hij ervan beschuldigd in Brazilië gestolen cheques te hebben gebruikt om kleding te kopen. De Braziliaanse autoriteiten zeiden dat ze de zaak hebben heropend. In 2017 werd Santos beschuldigd van diefstal nadat de autoriteiten zeiden dat hij duizenden dollars aan nepcheques had gebruikt om puppy’s van hondenfokkers te kopen. Die zaak werd geseponeerd nadat Santos beweerde dat zijn chequeboekje was gestolen en dat iemand anders de honden had meegenomen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: