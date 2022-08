Conservatieve media juichen over aanslag op Rushdie, maar Iraanse regering zwijgt liever

Geschokte reacties op neersteken Rushdie: ‘Verschrik­king’, ‘ziek en ellendig’

Nederlandse en buitenlandse politici reageren geschokt op het nieuws dat de bekende schrijver Salman Rushdie is neergestoken in de Verenigde Staten. Premier Mark Rutte spreekt van een ‘verschrikkelijke aanval’ op de auteur. ,,Wat we altijd vreesden is gebeurd: neergestoken terwijl hij gebruikmaakte van zijn fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting”, aldus de premier.

12 augustus