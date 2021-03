Containerreus Suezkanaal had al eerder ‘ongelukje’ en voer ‘penis-koers’

Het gigantische containerschip dat sinds dinsdag het Suezkanaal in Egypte blokkeert, is in 2019 ook al eens in de problemen geraakt door harde wind. Daardoor ramde het op de Elbe bij Hamburg een veerboot. Daarbij vielen wonderwel geen slachtoffers, melden Duitse media.

De Ever Given liep dinsdagochtend aan de grond in het zuidelijke deel van het Suezkanaal. Dat gebeurde vlak nadat het 400 meter lange en 59 meter brede vrachtschip de belangrijke verkeersader was binnengevaren vanaf de Rode Zee en op weg was naar de Middellandse Zee. Volgens de Taiwanese containerrederij Evergreen die het vrachtschip exploiteert, raakte het gevaarte uit koers door een stroomstoring en/of slecht zicht als gevolg van een stofstorm met windstoten met een snelheid van zo'n 40 knopen. Dat komt neer op windkracht 9.

Harde wind speelde het schip in februari 2019 ook al parten in de haven van Hamburg. Omwonenden zagen en filmden hoe de containerreus uit koers raakte en met zijn achtersteven een veerboot ramde die afgemeerd lag aan een steiger. De 27-jarige schipper raakte lichtgewond, twee andere bemanningsleden konden zich net op tijd in veiligheid brengen. De schade aan de veerboot bedroeg zo'n 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie startte een onderzoek tegen de kapitein van de containerreus en tegen de loods die meevoer. Ze worden verdacht van het in gevaar brengen van het scheepvaartverkeer.

De vraag was onder andere of het vrachtschip wel had mogen vertrekken gelet op de harde wind. Twee minuten na de aanvaring werd vanwege die wind een vaarverbod afgekondigd voor de Elbe. Uit het onderzoek bleek dat de harde wind uit het zuidwesten de aanvaring had bevorderd. Daarnaast trok de zuigkracht het achterschip van het vrachtschip naar de Elbe-oever.

Penis-koers

Terug naar het Suezkanaal. De Ever Given voer voor het opvaren van de verkeersader tussen Europa en Azië een wel heel opmerkelijke koers. Terwijl het op zijn beurt wachtte, voer het onder Panamese vlag varende containerschip rondjes op de Rode Zee. Daarbij ‘tekende’ de kapitein een penis, blijkt uit een videosimulatie van scheepsvolgsite vesselfinder.com (zie onder).

Volgens Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), de Duitse maritieme dienstverlener die verantwoordelijk is voor het technisch management van de containerreus, is het niet ongebruikelijk dat schepen die wachten om het kanaal binnen te mogen wat rondvaren. ,,Dat de afgelegde koers lijkt op een penis is vermoedelijk puur toeval’’, verklaarde een woordvoerder tegenover Der Spiegel.

Een poging het schip vlot te trekken mislukte vrijdag. Dit weekend wordt een nieuwe poging ondernomen. Twee extra sleepboten worden op 28 maart bij de Ever Given verwacht, luidt het in een bericht op de website van de maritieme dienstverlener uit Hamburg. ‘Een gespecialiseerde zandzuiger, die per uur 2000 kubieke meter materiaal kan verplaatsen, is sinds donderdag ter plaatse om de lopende baggerwerkzaamheden te ondersteunen. Er worden ook afspraken gemaakt over de inzet van pompen met een hoge capaciteit om water uit de voorste ballasttanks en de boegschroefruimte te halen’.

Geen mechanisch of motorprobleem

Op het moment dat de Ever Given strandde, waren naast de kapitein twee loodsen aan boord. ‘Eerste onderzoeksresultaten wijzen erop dat het schip aan de grond liep door de harde wind en sluiten een mechanisch of motorprobleem uit. Er zijn geen meldingen van vervuiling of schade aan de lading. Alle 25 bemanningsleden zijn veilig en verkeren in goede gezondheid. Ze hebben de Indiase nationaliteit en blijven aan boord. Ze werken nauw samen met alle betrokken partijen. Het harde werk en de onvermoeibare professionaliteit van de kapitein en de bemanning wordt enorm gewaardeerd', aldus de maritieme dienstverlener.

Opstopping

De Ever Given veroorzaakt momenteel een flinke opstopping van containerschepen in het Suezkanaal. Al zo’n 200 zitten er ‘vast’ door de blokkade van de belangrijke handelsroute. Dat heeft gevolgen voor de bevoorrading van winkels en andere bedrijven in Nederland. Zo meldt Mirage Retail Group, moederbedrijf van onder meer Blokker en Big Bazar, dat de blokkade zeker voor problemen gaat zorgen. Ook EasyToys, gespecialiseerd in seksspeeltjes, laat weten gedupeerd te zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.