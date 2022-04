Cordaid Nederland in shock na ‘Russische aanval’ op partner: 'Slachtoffers waren onze collega's’

marioepolBij een aanval op het kantoor van Caritas in de zwaar belegerde Oost-Oekraïense stad Marioepol zijn zeven doden gevallen, onder wie twee medewerkers, meldt de Oekraïense hulporganisatie. Caritas is een zusterorganisatie van de Nederlandse stichting Cordaid. ,,Dit nieuws is in alle opzichten vreselijk. Deze mensen zijn in zekere zin collega’s van ons”, zo laat een woordvoerder aan deze site weten.

Het kantoorgebouw van de katholieke organisatie zou volgens Caritas vorige maand zijn beschoten door een Russische tank. Hierbij zijn twee vrouwelijke medewerkers en vijf familieleden die schuilhielden in het pand om het leven gekomen. ,,Dit dramatische nieuws laat onze Caritas-familie geschokt achter”, aldus secretaris-generaal Aloysius John.

Hoeveel mensen er in het kantoorgebouw waren op het moment van de aanval, is niet duidelijk. Evenmin is bekend of er naast de doden nog gewonden zijn gevallen. ,,Het is heel lastig om in contact te komen met onze zusterorganisatie, omdat alle communicatielijnen in Marioepol zijn gesloten”, meldt een woordvoerder van Cordaid Nederland. ,,We weten wel dat de meerderheid van de medewerkers van Caritas eerder veilig is geëvacueerd, maar dat twee medewerkers achterbleven. Om welke reden ze dat deden, weten we nog niet.”

Oorlogsrecht geschonden

Cordaid-topman Kees Zevenbergen is ‘diep geschokt’ door het nieuws. ,,Het lijkt erop dat hulpverleners een direct doelwit zijn geworden van Russische aanvallen. Onze oprechte gedachten en gebeden zijn bij de overledenen en hun dierbaren”, laat hij in een verklaring weten. Volgens Cordaid is de aanval op het kantoor het ‘zoveelste bewijs dat Rusland het oorlogsrecht schendt’. ,,We zagen al eerder bombardementen op scholen en ziekenhuizen, en nu dus ook op hulporganisaties die eerste hulp verlenen aan mensen in nood. Uiterst schokkend, dit kan en mag gewoon niet gebeuren!”

Sinds het begin van de oorlog werkt Cordaid nauw samen met Caritas-collega’s in Oekraïne en in de aangrenzende landen om humanitaire hulp te bieden. ,,We zien Caritas als onze partner, een soort zusterorganisatie. Deze aanval komt dan ook extra hard aan”, vertelt een woordvoerder. De band tussen de twee organisaties bestaat al heel lang, zegt hij. ,,Zeker in deze verschrikkelijke tijd is de samenwerking hechter dan ooit. We zorgen voor technisch advies en regelen natuurlijk via Giro555 financiële steun om de hulpactiviteiten van Caritas plaats te laten vinden. Daar gaan we mee door, we laten ons door dit drama niet uit het veld slaan.”

Grotendeels vernietigd

Marioepol wordt al weken omsingeld en zwaar onder vuur genomen. De stad is grotendeels vernietigd en er is een tekort aan voedsel, water en medicijnen. De burgemeester van stad meldde deze week dat sinds het begin van de Russische invasie ongeveer 21.000 burgers in de stad zijn gedood. Het precieze aantal slachtoffers is volgens hem lastig vast te stellen.

President Volodimir Zelenski zei eerder te denken dat Russische troepen in Marioepol ‘zeker tienduizenden’ sterfgevallen op hun geweten hebben. Door de omsingeling kan humanitaire hulp de inwoners niet bereiken en worden vluchtpogingen bemoeilijkt.

Volgens de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) heeft Rusland inderdaad diverse mensenrechtenschendingen gepleegd en het internationale humanitaire recht geschonden tijdens de invasie van Oekraïne.

