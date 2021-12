Corona bedreigt kerststallenstraatje in centrum van Napels

De kinderen van Stefan en Vivian werden vermoord, bij de rechtbank werden ze verliefd

Op tweede kerstdag 2018 wurgde de ex van Stefan Coemans hun zesjarig zoontje Ryan. Vijf maanden eerder gooide de ex van Vivian Arets hun acht weken oude baby Daan zo hard in een autostoel dat het jongetje stierf. De Vlaamse Stefan en Vivian bleven gebroken achter, maar de rouw om hun kinderen bracht hen bij elkaar. ,,Uit ons grootste verdriet is de mooiste liefde ontstaan. Dit is het mooiste wat onze kinderen ons hadden kunnen nalaten.”

