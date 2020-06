Corona of niet: Poetin neemt risico met drukbezochte overwinningsparade

Oud-politie­chef (77) live op Facebook doodgescho­ten in VS, Trump plaatst eerbetoon

12:04 In de Amerikaanse stad St. Louis (Missouri) is maandagnacht een voormalig politiechef doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens plunderingen in een juwelierszaak, bevestigt de lokale politie. President Donald Trump meldt dat de 77-jarige David Dorn ‘op een gruwelijke wijze is vermoord door verachtelijke plunderaars’.