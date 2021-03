Coronacijfers Brazilië door het dak: ‘Bolsonaro schuldig aan grootste genocide uit geschiedenis’

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is verantwoordelijk voor ‘de grootste genocide in de geschiedenis van Brazilië'. Hij moet aan nabestaanden excuses maken voor zijn falende beleid rond de coronacrisis. Dat zegt zijn voorganger, oud-president Luiz Inacio Lula da Silva (75), vandaag in een interview met het Duitse weekblad Der Spiegel.

De coronacijfers in Brazilië gaan door het dak. Woensdag passeerde het Zuid-Amerikaanse land de grens van 300.000 sterfgevallen als gevolg van het virus.

,,Dinsdag zijn 3158 mensen gestorven aan Covid-19 in Brazilië. Het is de grootste genocide in onze geschiedenis‘’, zegt Lula in Der Spiegel. ,,Onze aandacht moet niet gevestigd zijn op de verkiezingen van volgend jaar, maar op de strijd tegen het coronavirus en de vaccinatie van de bevolking. We moeten Brazilië redden van Covid-19.”



Volgens Lula liegt Bolsonaro over de pandemie. ,,Brazilië zal dit niet het hoofd kunnen bieden als die man op deze manier blijft regeren.‘’

‘Snel normale leven weer oppakken’

President Bolsonaro bagatelliseert de toestand al sinds het begin van de pandemie. Vier dagen geleden deed hij daar nog een schepje bovenop. In een korte televisietoespraak verdedigde hij de aanpak van zijn regering en toonde hij zich opnieuw een tegenstander van coronamaatregelen. Naar eigen zeggen om jobs te beschermen en ‘economische chaos’ te vermijden.

De Braziliaanse oud-president Luiz Inacio Lula da Silva.

Hij beweerde ook dat er voldoende vaccins beschikbaar zijn en dat de Brazilianen nu snel weer hun ‘normale leven’ kunnen oppakken, ondanks de hoge sterftecijfers. ,,We zijn onvermoeibaar in onze strijd tegen het coronavirus. Dit is onze missie”, klonk het.

De toespraak duurde maar vier minuten, maar dat was voldoende om het land in lichterlaaie te zetten. In verschillende steden, zoals São Paulo, Brasília, Belo Horizonte en Recife, braken luide protesten uit waarbij betogers op potten en pannen sloegen. In Rio de Janeiro schreeuwden mensen ‘moordenaar’ en ‘leugenaar’, en riepen ze Bolsonaro op om ontslag te nemen.

In de bovenstaande grafiek is te zien hoe het dodental in Brazilië momenteel door het dak gaat. Experts spreken tegen dat Brazilië weer snel tot de orde van de dag zal kunnen overgaan. ,,Dit is het ergste moment van de pandemie en de prognoses zijn niet goed”, aldus pneumoloog Margareth Dalcolmo van het gerenommeerde wetenschappelijk instituut Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) in Rio de Janeiro.

Veroordeeld wegens corruptie

Lula werd in 2018 veroordeeld tot 12 jaar cel wegens corruptie en witwaspraktijken, maar het hooggerechtshof maakte die veroordeling eerder deze maand ongedaan. Door de veroordeling kon het voormalige staatshoofd niet aan de vorige presidentsverkiezingen deelnemen. De rechts-populistische Bolsonaro won uiteindelijk.

Als gevolg van de beslissing van het hooggerechtshof heeft Lula nu weer zijn politieke rechten terug en kan hij het bij de volgende verkiezingen in 2022 dus wel weer opnemen tegen Bolsonaro. Voorlopig liet hij in het midden of hij zich daadwerkelijk kandidaat zal stellen. De afgelopen weken uitte Lula wel al meerdere keren forse kritiek op de president, en met name op zijn beheer van de coronapandemie.

