Coronacijfers Israël blijven dalen: ‘Tijd om de nachtclubs te heropenen’

Israël laat de cijfers spreken in de coronacrisis. De Joodse staat is koploper met het vaccineren. Al meer dan vijf miljoen mensen - 55 procent van de totale bevolking - is ingeënt met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Van alle burgers die 50 jaar of ouder zijn, de kwetsbaarste groep, is zelfs 89 procent al gevaccineerd. De laatste 11 procent (280.000 mensen) komt deze maand nog aan de beurt. Als ook kinderen jonger dan 16 jaar worden gevaccineerd - daarmee wordt binnenkort begonnen - dan bereikt Israël de groepsimmuniteit die nodig is om de bevolking te beschermen tegen het coronavirus.