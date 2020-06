‘Coronacrisis is diepste wereldwijde recessie sinds Tweede Wereldoorlog’

Duitse verdachte flipte tijdens gesprek over verdwij­ning Maddie: ‘Hou erover op, dat kind is dood!’

11:15 De Duitser die verdacht wordt van moord op de Britse Madeleine McCann (3) heeft zeven jaar na de verdwijning van de peuter bizarre en belastende uitspraken gedaan over de zaak. Dat zegt een voormalig medewerkster van de kioskhouder in Bild am Sonntag. Vrijdag werd al bekend dat Christian Brückner (43) in een chat met een vriend sprak over ontvoering en misbruik van een kind.