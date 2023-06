Coronaregels nekken Boris Johnson alsnog: oud-premier stapt per direct op als parlementslid

Boris Johnson stapt op als parlementslid in het Lagerhuis. Dat maakt de oud-premier van Groot-Brittannië vrijdagavond bekend. Aanleiding is het partygate -rapport, over de feestjes die op het kantoor van de premier zijn gehouden in coronatijd.

Het rapport gaat over de vraag of Johnson als premier het parlement heeft misleid. In een statement zegt Johnson dat er nog altijd geen enkel bewijs is voor die misleiding. In maart zei hij al dat hij inderdaad verkeerde informatie had gedeeld, maar dat hij dat niet bewust heeft gedaan. ‘Ik heb niet gelogen', herhaalt Johnson in een eerste verklaring vrijdagavond. ‘Het is heel triest om het parlement - althans voorlopig - te verlaten. Maar bovenal ben ik verbijsterd en ontsteld dat ik op antidemocratische wijze kan worden gedwongen door een vooringenomen commissie.’

Het rapport moet nog verschijnen, dus de inhoud is formeel niet bekend. Maar Johnson kent de conclusies al, blijkt uit zijn statement. De onderzoekers zouden hem schuldig gaan verklaren en volgens The Times is Johnson verteld dat de aanklagers hem voor meer dan tien dagen willen schorsen als parlementslid. Daar zou een tussentijdse verkiezing in zijn district bij komen, waarmee zijn zetel op het spel staat. Dat had een roemloze aftocht kunnen betekenen.

Dat is Johnson nu voor. Volgens Britse media heeft Johnson zijn zetel voor het district Uxbridge and South Ruislip per direct ingeleverd. Door zijn aftreden moet daar nu een nieuwe verkiezing worden gehouden.

‘Trots’

Begin januari 2025 zijn volgens de huidige planning nieuwe landelijke verkiezingen. De Tories, de partij van Johnson, liggen erg achter in de peilingen. Er bestaat nog een kans dat de partij een beroep doet op de nog immer populaire Johnson als premierskandidaat. Maar gebeurt dat niet, lijkt dit het einde van de politieke carrière van de flamboyante brexiteer.

‘Ik blijf enorm trots op alles wat we tijdens mijn ambtsperiode als premier hebben bereikt', stelt Johnson in een statement. ‘De brexit, de grootste meerderheid in 40 jaar behalen en de snelste uitrol van vaccins realiseren van alle grote Europese landen, plus de toonaangevende wereldwijde steun voor Oekraïne.’