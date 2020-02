‘Coronavirus heeft ook Noord-Korea bereikt’

Remco Breuker hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden sluit niet uit dat de Noord-Koreanen de grens misschien toch te laat hebben afgesloten. ,,Als het heel erg uit de hand loopt zou het regime het moeilijk kunnen krijgen. Het zal voor het Noord-Koreaanse bewind in principe niet gaan om genezing maar om preventie. Hoe je dat ook doet. Dat kan akelige gevolgen hebben want een goede medische infrastructuur is er niet.”



Breuker sluit bij paniek verregaande maatregelen dan ook niet uit in Noord-Korea. ,,Ze zullen grotere gebieden afzetten en als het moet ook mensen over de kling jagen. Je hebt daar niet zoveel keus. Het is handig als je een totalitair regime bent, dat zie je in China. Als de corona-epidemie in een vrij land had gespeeld, was het niet gelukt om zo’n uitbraak nog redelijk onder controle te krijgen. Nadeel van hoe China het aanpakt is dat mensen niet weten wat er met hen gebeurt als ze de ziekte wel of niet hebben. Ze gaan zichzelf dus niet aangeven of toegeven dat ze het hebben. Daardoor kan het virus zich juist makkelijker verspreiden. En in Noord-Korea heb je niet de surveillancemogelijkheden die China wel heeft. Je kunt van iemand die ziek is niet nagaan waar die persoon is geweest. Als het zich verspreidt kan het heel ellendig worden in Noord-Korea, dat geloof ik wel.”