‘Coup-complot’ Jordanië: zeker 14 arrestaties, oud-koningin Noor hekelt ‘zwartmaken’ zoon

Het gaat om voormalig kroonprins Hamza bin Hussein, een halfbroer van Abdullah, die met steun van een twintigtal anderen mogelijk een staatsgreep zou hebben voorbereid. Volgens Safadi had de prins contact met buitenlandse partijen over een complot om het land te destabiliseren en werd hij al enige tijd in de gaten gehouden. De autoriteiten hebben berichten onderschept tussen Hamza en die buitenlandse partijen over de timing van acties om de veiligheid van Jordanië te ondermijnen, aldus Safadi op een persconferentie.

Volgens staatsbureau Petra zijn ook de in de VS opgeleide Bassem Awadallah, jarenlang een vertrouweling van de koning en onder meer enige tijd minister van Financiën, en Sharif Hassan Ben Zaid gearresteerd. De laatste is eveneens lid van de koninklijke familie.

Koningin Noor (69), weduwe van de in 1999 overleden koning Hussein en moeder van de voormalige kroonprins Hamzah, hekelde zondag de ‘boosaardige zwartmakerij’ gericht tegen haar zoon en anderen. “Biddend dat waarheid en gerechtigheid zullen zegevieren voor alle onschuldige slachtoffers van deze gemene laster. God zegene en bewaar ze”, tweette ze.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Videoboodschap

Prins Hamza liet zaterdagavond volgens de tv-zender al-Jazeera in een videoboodschap weten dat hij huisarrest heeft en van de legerleiding te horen heeft gekregen dat hij met niemand contact mag hebben. Hij ontkent betrokken te zijn bij een samenzwering tegen zijn halfbroer, maar toonde zich wel kritisch tegenover het huidige bewind. “Ik ben niet de persoon die verantwoordelijk is voor de ineenstorting van het bestuur, voor de corruptie en voor de incompetentie die de afgelopen 15 tot 20 jaar heerst in onze bestuursstructuur.”

Bondgenoten

Jordanië's bondgenoten in de de Golfregio hebben laten weten dat ze de Jordaanse autoriteiten steunen na mediaberichten over een mogelijk complot. De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zeiden dat “volledig solidair” te zijn met Jordanië. In een verklaring via het persbureau van de Emiraten (WAM) luidde het dat de VAE “alle maatregelen steunt die de koning van Jordanië, koning Abdullah II ... heeft genomen ... om de veiligheid en stabiliteit van Jordanië te garanderen en elke poging om ze in gevaar te brengen onschadelijk te maken.”

Het naburige Saoedi-Arabië sprak eveneens zijn “volledige steun uit ... voor de beslissingen en maatregelen die door koning Abdullah II zijn genomen om de veiligheid en stabiliteit te waarborgen”.

De overige vier leden van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (GCC) - Qatar, Koeweit, Bahrein en Oman - spraken in vergelijkbare bewoordingen eveneens hun steun uit.