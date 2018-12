Cruciale stemming over brexit in derde week januari, belooft May

May stelde in het parlement dat de stemming nu in de week van 14 januari moet plaatsvinden. Het is onduidelijk op welke dag dat gaat gebeuren. Oppositiepartij Labour wilde volgens een ingewijde vandaag een motie van wantrouwen indienen als May niet duidelijk zou maken wanneer het parlement alsnog zou mogen stemmen over de deal.



Binnen het parlement bestaat veel onvrede over de afspraken die May maakte met de EU. Een woordvoerder van Labour zegt dat de partij niet zal toestaan dat May ‘op cynische wijze tijd rekt om een valse keuze te creëren tussen haar verprutste deal en geen deal‘.