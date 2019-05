Cruiseschip in quarantaine: 300 mensen vast in Cariben na geval van mazelen

Het virus dat mazelen veroorzaakt is uiterst besmettelijk. De ziekte is opnieuw in opmars in verschillende delen van de wereld en wordt daarbij een handje geholpen door mensen die er bewust voor kiezen hun kinderen niet te vaccineren. In de Verenigde Staten werden in korte tijd al 700 gevallen vastgesteld. Ook in Nederland is de discussie over wel of niet inenten recent weer opgelaaid.



Deze week kwam de Noord-Hollandse kinderopvangorganisatie Berend Botje in het nieuws, omdat het vanaf 1 juli alleen nog kinderen toelaat die zijn ingeënt tegen de bof, mazelen en rodehond (BMR-prik). De kinderen die worden geweigerd, zullen mogelijk bij andere opvangen worden ondergebracht. Omdat kinderen pas bij 14 maanden hun eerste BMR-enting krijgen, lopen die mogelijk risico op besmetting.