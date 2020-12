Curaçao getroffen door reeks ‘black-outs’

Nederland­se monnik waarschijn­lijk vermoord in Sri Lanka: ‘Steen om nek vastgebon­den’

9 december Een in Nederland geboren man is gisteravond dood aangetroffen in Rathgama, een kleine kustplaats in het zuiden van Sri Lanka. Het gaat om de 59-jarige Jinarathana Thero, een boeddhistische monnik die al langere tijd in het Zuid-Aziatische land verbleef. Dat melden diverse lokale media op basis van politiebronnen.