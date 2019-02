Daar zijn ze weer: Kims hollende bodyguards

VIDEODe Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is in Hanoi voor de tweede top met de Amerikaanse president Donald Trump. En net als bij hun eerste ontmoeting, vallen de hollende bodyguards naast zijn limousine direct op. Wie zijn die hardlopers?

De veiligheidsagenten die in hun strakke zwarte pakken en met hun blauw-witte dassen wapperend in de wind rond de limousine van Kim Jong-un lopen, werken bij sommigen op de lachspieren. Zelf nemen ze hun job maar beter bloedserieus. Het zijn soldaten die met veel precisie worden geselecteerd uit het Noord-Koreaanse leger en de rechtstreekse lijn vormen rond Kim Jong-un.

Even groot

Er zijn verschillende criteria om in aanmerking te komen als lijfwacht van de grote leider. Zo moeten alle veiligheidsagenten ongeveer even groot zijn als Kim Jong-un (zeker niet groter en ook niet te klein) en moeten ze qua uiterlijk goed op elkaar lijken. De even grote lopers met hun gelijkaardige lichaamsbouw en dito kapsel vormen zo als het ware als een soort robotlegertje een menselijk schild rond hun staatshoofd. Elke bodyguard wordt ook onderworpen aan een zeer streng onderzoek waarin hij en zijn familie, teruggaand tot twee generaties, worden gescreend. De meeste leden zijn verwant aan de Kim-familie of behoren tot andere hooggeplaatste Noord-Koreaanse families.

De wereld maakte voor het eerst kennis met de hollende bodyguards toen ze de limousine van de Noord-Koreaanse leider beschermden bij zijn ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in in april.

Volledig scherm De wereld maakte voor het eerst kennis met de hollende bodyguards toen ze de limousine van de Noord-Koreaanse leider beschermden bij zijn ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in in april. © AFP

Als de militairen geaccepteerd worden (de job weigeren is niet echt een optie) krijgen ze een zwaar en intensief trainingsprogramma voorgeschoteld, gelijkaardig aan de training van Special Forces. Dat betekent fysiek zware trainingen, maar ook oefeningen rond gedragsconditionering en uithouding. Verder trainen ze met wapens en beoefenen ze een waaier aan gevechtssporten. Alleen de beste schutters, met het beste uithoudingsvermogen en de grootste bedrevenheid in martial arts schoppen het tot bodyguard.

Wapen

Als een teken van hun status in het regime zijn ze een van de weinige Noord-Koreaanse burgers die een geladen wapen mogen dragen in de buurt van hun leider. Gewoonlijk zijn ze in het bezit van een semiautomatisch geweer en een handwapen. Toch is hun primaire verdediging vooral hun vaardigheid op het vlak van observatie en moeten ze elke mogelijke dreiging met hun handen of lichamen neutraliseren. Ze staan constant in contact met elkaar via oortjes en gebruiken een serie paswoorden en codezinnen om te communiceren.