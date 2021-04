Dader schietpartij bij pakketdienst FedEx in Indianapolis doodt zichzelf

Een zwaar gewapende man opende laat op de avond het vuur voor en in een van de grootste vestigingen van pakketbezorger FedEx. De dader heeft zichzelf volgens mededelingen van de politie doodgeschoten. Over zijn motieven is niets bekend, mogelijk hebben die te maken met het bedrijf.



Pakketbezorger Fedex meldt in een verklaring samen te werken met de autoriteiten om meer informatie te krijgen. ,,De veiligheid heeft onze topprioriteit en onze gedachten zijn bij alle betrokken’’, leest het. Een getuige spreekt van een man met een 'automatisch wapen’, waarmee hij meerdere schoten afvuurde.



Het is niet bekend hoeveel mensen er exact door kogels zijn geraakt. Bij de vestiging werken in totaal 4500 mensen. De VS worden vaak opgeschrikt door dergelijke incidenten. Voor Indianapolis is het dit jaar al de vierde keer. Eind januari, half februari en half maart waren er ook dergelijke schietpartijen.