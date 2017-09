Dader terroristisch incident Londense metro gepakt, 22 gewonden

'Veiligheid op Sint-Maarten is nu veel beter'

17:08 Alle hulp en steun uit Nederland is 'hartverwarmend en fantastisch'. ,,Maar er is veel, heel veel nodig." Dat zeggen Paul Boetekees en Marc van Iersel, de Nederlandse directeuren van het Holland House Beach Hotel op Sint-Maarten. ,,We beginnen nu langzaam een beetje om ons heen te kijken wat er allemaal is gebeurd. Schoonmaken, een plan maken, rustig opbouwen. Dat is wat we doen", aldus Boetekees.