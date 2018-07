Daders fatale groepsverkrachting in Indiase bus ontlopen doodstraf niet

Video Iraanse tiener opgepakt om dansfilm­pjes op Instagram

8 juli In Iran is afgelopen week een 18-jarige vrouw gearresteerd omdat ze op Instagram filmpjes had geplaatst waarin ze dansend te zien was. De gymnaste verscheen in de video's steevast zonder hoofddoek, die vrouwen in het land verplicht moeten dragen in het openbaar.