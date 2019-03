Daders huiselijk geweld mogen Australië niet meer in

Italiaanse politie pakt voortvluch­ti­ge maffiabaas

De Italiaanse politie heeft de voortvluchtige maffiabaas Marco Di Lauro gearresteerd, de vierde zoon van Camorra-baas Paolo Di Lauro en de enige die nog steeds op vrije voeten was. Di Lauro (38) was al sinds 2004 op de vlucht. Hij werd zonder problemen aangehouden in een appartement in het Chiaiano-district in de zuidelijke stad Napels, waar hij samen was met zijn vrouw, melden Italiaanse media.