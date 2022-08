Dag in dag uit gezoem: dit insect overrompelt China iedere zomer

met video Duizenden mensen geëvacu­eerd om grote branden in Zuid-Frank­rijk

Zo'n 6000 mensen, zowel inwoners als vakantiegangers, zijn uit voorzorg geëvacueerd uit diverse dorpen in het zuiden van Frankrijk, waar honderden hectaren in brand staan. Kampeerders en inwoners van dorpen in de Aveyron, Mostuéjouls en Rivière-sur-Tarn, moesten wijken voor een brand die 700 hectare verwoestte.

10 augustus