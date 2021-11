Dagen Ethiopische regering lijken geteld

Het is moeilijk te geloven dat diezelfde Abiy Ahmed nog maar twee jaar geleden een Nobelprijs voor de Vrede kreeg voor het beëindigen van het slepende conflict tussen Ethiopië en buurland Eritrea. De vredesapostel van toen spreekt nu de taal van een man die over lijken wil gaan: ,,We zullen onze vijanden met ons ­eigen bloed begraven...”



Vorig jaar besloot Abiy tot een militair avontuur in het noorden om de weerbarstige mensen uit Tigray op hun nummer te zetten. Zij zijn de voormalige landsbestuurders die daar hun bolwerk hebben en hadden bijna dertig jaar Ethiopische regeringscoalities geleid toen ze na wanbeleid en discriminatie moesten inbinden. Abiy Achmed kreeg de kans een regering te vormen.



De vlam sloeg vorig jaar in de pan na geruzie tussen Tigray en Addis Abeba over lokale verkiezingen. De Tigrayers veroverden een regeringskazerne (vol wapens) in hun gebied; Abiy reageerde met een strafexpeditie, gesteund door de Eritrese president.



Uit Tigray kwamen al snel meldingen van oorlogsmisdaden, ook door Eritrese troepen die nog een appeltje te schillen hadden met hun oude vijand, de mensen uit Tigray. Daarmee leek ook de oude grensoorlog tussen beide landen weer terug. Oude etnische spanningen hadden ook zuidelijker weer de kop opgestoken. Abiy was het eerste lid van de etnische groep Oromo (de grootste etnische minderheid van het land) die in 2018 aan de macht kwam.