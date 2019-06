Dakloze man sterft nadat passanten zijn tentje in brand steken in Londen

Volgens Britse media heeft de politie inmiddels twee verdachten aangehouden. Ze zijn gearresteerd op verdenking van brandstichting en poging tot moord. De komende dagen worden de twee verhoord. De politie houdt overigens ook nog rekening met andere oorzaken. Zo kan de tent in brand zijn gevlogen doordat iemand een brandende sigaret uit een autoraampje gooide. Of de noodlottige vuurzee ontstond door toedoen van de daklozen zelf.



De politie heeft nog geen mededelingen gedaan over de identiteit van de slachtoffers; veertigers die hun tentje hadden neergezet in de berm van snelweg A 406 in het oosten van Londen. De A 406 geldt als een drukke weg. Britse media brengen de zaak met hoofdletters. De mogelijke brandstichting in een tentje van kansarme en dakloze mensen wordt ‘een wrede, onmenselijke daad’ genoemd.



De brand werd opgemerkt toen automobilisten twee mannen die in brand stonden en schreeuwden van de pijn tussen auto's over het asfalt zagen rennen. Uiteindelijk zijn 25 brandweerlieden bezig geweest om het vuur, dat was overslagen naar begroeiing in de omgeving, te doven. De politie neemt de zaak hoog op en heeft een team rechercheurs aan het werk gezet om te achterhalen of het hier daadwerkelijk om moord gaat. Er is een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Gedacht wordt vooral aan automobilisten die de plek des onheils zijn gepasseerd.