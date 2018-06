Datum en locatie bekend: Eerste top Trump en Poetin op 16 juli in Helsinki

De topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin is op 16 juli in de Finse hoofdstad Helsinki.

Het Kremlin heeft dat vandaag bekendgemaakt. Het Witte Huis volgde kort daarop met dezelfde mededeling. Rusland en de VS werden het woensdag eens over het beleggen van de ontmoeting en over de agenda.

De twee staatshoofden zullen onder andere de relatie tussen beide landen bespreken en internationale zaken als de oorlog in Syrië.

Helsinki kwam eerder deze week al in de wandelgangen bovendrijven als mogelijke plaats van handeling. Even daarvoor, op 11 en 12 juli, is Donald Trump bij de NAVO-top in Brussel.

Grootmachten

NAVO-topman Jens Stoltenberg verwelkomt de topontmoeting. ,,Ik geloof in dialoog, dat is geen signaal van zwakte maar van kracht'', reageerde Stoltenberg in Brussel, waar hij een deel van de EU-top bijwoont. We willen geen nieuwe Koude Oorlog en Rusland niet isoleren, maar betere relaties, sprak de Noorse oud-premier.