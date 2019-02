De Afghaanse oorlog blijft ook na dertig jaar oud zeer

,,Is dit voor jullie in Nederland nog interessant?'' kijkt Andrej Goesev (54) verwonderd, gevraagd naar zijn ervaringen. Hij is speciaal overgekomen uit Sint-Petersburg en staat samen met tientallen wapenbroeders uit die tijd bij het Afghanistan-monument in het oosten van Moskou. Ze herdenken dat de definitieve terugtrekking van het Russische leger precies dertig jaar geleden een feit was.