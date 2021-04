De bloemen voor de paus gaan dit jaar naar verzorgingshuizen

125 vermeende IS-leden in de boeien geslagen in Syrisch vluchtelin­gen­kamp

2 april Koerdische strijdkrachten in Syrië hebben vrijdag bekendgemaakt tijdens een veiligheidsoperatie in het vluchtelingenkamp al-Hol 125 veronderstelde leden van terreurgroep Islamitische Staat (IS) te hebben gearresteerd. In het kamp hebben zich onlangs een serie moorden en veiligheidsincidenten voorgedaan. In Al-Hol verblijven ook nog enkele Nederlandse Syriëgangsters.