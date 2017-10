De eeuwige schaduw van Gorbatsjov

Hoe beleefde u de val van de Sovjet-Unie en de manier waarop Boris Jeltsin Michail Gorbatsjov publiekelijk te kakken zette?

,,Met die ineenstorting kan ik vrede hebben. De Unie had zichzelf overleefd. Maar over het optreden van Jeltsin heb ik me boos gemaakt. Niet over zijn succesvolle verzet tegen de staatsgreep van communistische haviken, maar hij kon geen onderscheid maken tussen politieke en persoonlijke geschillen. Hij liet zich leiden door emoties, door zijn afkeer van Gorbatsjov. Jeltsin was een bulldozer, leefde van confrontaties. Toen hij eenmaal aan de macht was, werd dat ook zijn ondergang. Hij kon geen compromissen sluiten, stapelde het ene probleem op het andere.''



Michail Gorbatsjov is ook een tragische figuur. Geliefd in het Westen, gehaat in Rusland.

,,Sommigen noemen hem inderdaad een verrader, vooral verstokte communisten. Toen hun oude rijk instortte, werd niet de tsaar (Jeltsin) bekritiseerd. Nee, iedereen stortte zich op degene die alles in gang had gezet. Gorbatsjov begreep dat mensen een zondebok zochten. De meeste Russische critici noemen hem tegenwoordig zwak, niet goed genoeg om het land te leiden, maar geen verrader.''



U sprak met onder anderen Ronald Reagan, George Bush, Margaret Thatcher, Helmut Kohl. Had u een favoriete wereldleider?

,,Nee, die had ik niet. Ik kan ze niet rangschikken. Ook Gorbatsjov deed dat niet. Hij zei altijd tegen zijn delegatieleden: we moeten het doen met leiders die door anderen zijn gekozen. Of we ze mogen of niet, met hen moeten we zakendoen. Ze waren allemaal gelijk voor me, hoewel ze soms heel verschillend waren. Neem Reagan en Thatcher, allebei conservatief maar totaal andere karakters. Thatcher had twee gezichten. Soms was ze heel innemend, andere keren ging ze te ver. Emotioneel gezien was ze zeker geen Iron Lady. Ze vocht soms tegen haar tranen. Na de G7-top in 1991 in Londen, waarvoor ook Gorbatsjov was uitgenodigd en haar opvolger John Major aanzat, kwam Thatcher naar de Russische ambassade om Gorbatsjov te ontmoeten. Ze viel enorm uit naar de wereldleiders omdat ze Gorbatsjov te weinig economische steun hadden toegezegd. 'Ze hebben je in de steek gelaten', zei Thatcher. 'Het zijn lafaards.' Op dat soort momenten kon ik haar wel waarderen.''



Als het Kremlin u zou vragen om tolk te worden van president Vladimir Poetin, zou u dat doen?

,,Alles heeft zijn tijd. Ook voor mij als tolk. Mijn tijd is geweest.''