De eindstrijd van de oorlog in Syrië: een giftige mix van belangen

Saoedi-Ara­bië wil snelste, langste en hoogste achtbaan ooit bouwen

7:48 Saoedi-Arabië heeft plannen om ‘s werelds grootste, langste én snelste achtbaan ooit te gaan bouwen in de woestijn. The Falcon’s Flight, zoals de megalomane attractie moet gaan heten, zal snelheden tot wel 250 kilometer per uur halen en komt in Six Flags Qiddiya in de buurt van de Saudische hoofdstad Riyad te staan.