De gezinsmoord in Merksem: ‘De vader voelde zich als een god’

Update Vliegtuig­crash IJsland: doden onder wie Nederlan­der geborgen, onderwater­ro­bot verving duikers

Met vertraging vanwege het slechte weer is in IJsland is vandaag de berging begonnen van de vier slachtoffers van de crash met een sportvliegtuigje, nu een week geleden. De Cessna C172 stortte door nog onbekende reden neer en kwam terecht in een meer in het zuidwesten van het eiland.

10 februari