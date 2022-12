De man die Aymen (14) doodreed tijdens rellen na Frankrijk-Marokko, is gearresteerd

De man die werd gezocht voor het doodrijden van de 14-jarige Aymen na de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko, is bijna twee weken na het drama gearresteerd. Diverse Franse media melden dat vandaag en ook de burgemeester van Montpellier meldt het op twitter. De verdachte werd gearresteerd in de buurt van Perpignan.

Na de halve finale tussen Frankrijk en Marokko trokken groepen Marokkaanse fans door de Zuid-Franse stad Montpellier. Er ontstond een opstootje tussen een groep fans en een bestuurder in een auto die de Franse vlag liet zien. Een van de Marokkaanse fans trok de vlag uit de auto terwijl een groep fans op de auto afliep. De bestuurder gaf daarna gas en maakte een U-bocht omdat de weg voor hem geblokkeerd was. Daarbij reed hij twee mensen aan, onder wie Aymen. Die overleed later in het ziekenhuis.

De dood van de jonge tiener - hoogstwaarschijnlijk niet de fan die de vlag uit de auto trok - leidde tot veel onrust in de wijk in Montpellier waar het gebeurde en waar hij vandaan komt. Zijn familie riep zelfs op tot kalmte. De passagier in de auto van de verdachte werd vrij snel door omstanders gepakt en raakte daarbij gewond. Hij moest in het ziekenhuis behandeld worden. Eerst leek het erop dat hij de chauffeur was, maar dat bleek niet het geval. De chauffeur zelf sloeg op de vlucht. Zijn identiteit was wel al snel bekend bij de politie.

Ondergedoken in Spanje

Het lijkt erop dat de verdachte een tijdlang ondergedoken is geweest in Spanje, bij verre familie. Hij werd vanmorgen vroeg gearresteerd kort nadat hij weer de grens naar Frankrijk was overgestoken. Het zou gaan om een man van 20 jaar oud. De politie moet nu uitzoeken wat er precies aan het drama voorafging, of er bijvoorbeeld al ruzie was tussen de automobilist en de groep jongeren vóórdat de vlag uit de auto werd getrokken en hij er in paniek vandoor ging.

