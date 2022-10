De man die waarschijnlijk premier van Groot-Brittannië wordt: pianolessen en privéscholen

Amnesty: Dwangar­beid komt nog steeds voor in Qatar, FIFA spreekt van ‘beste WK ooit’

Terwijl het WK bijna voor de deur staat, is er nog steeds van alles mis met de arbeidsomstandigheden in Qatar. Hervormingen worden slecht nageleefd en bovendien profiteren lang niet alle migranten ervan. En: er is nog geen euro compensatie toegezegd voor nabestaanden van overleden migranten.

20 oktober