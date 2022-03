De mensen die tegen Poetin in opstand kwamen: strafkamp of vermoord

video Burgemees­ter Kiev heeft heldensta­tus in Oekraïne: ‘Ik heb geen keuze, ik ga vechten’

Ze staan in Kiev als wapenbroeders schouder aan schouder tegenover het Russische leger. Wereldkampioenen boksen Vitali Klitsjko (50) en zijn vijf jaar jongere broer Vladimir maken zich op voor het gevecht van hun leven. ,,We hebben geen keuze. Onze droom is om bij Europa te horen.’’

9 maart