De nieuwe ‘volstrekt meedogenloze’ Russische bevelhebber in Oekraïne drijft zelfs eigen kolonels tot zelfmoord

Amerikaans leger doodt twee IS-lei­ders in Syrië met luchtaan­val

Twee leiders van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) zijn donderdag omgebracht in Syrië. Dat gebeurde door een luchtaanval die het Amerikaanse leger in het noorden van het land uitvoerde. De Amerikaanse strijdkrachten melden dat Abu-Hashum al-Umawi samen met een ander belangrijk lid van IS is omgekomen. Al-Umawi was de plaatsvervanger van de zogeheten wali voor Syrië, de gouverneur.

7 oktober