De oude garde krijgt op de Democratische conventie nog altijd meer spreektijd dan jong talent

Clinton schetste op de avond dat ex-vicepresident Joe Biden officieel tot kandidaat gekozen werd hoe Amerikanen gaan deelnemen aan ‘het belangrijkste sollicitatiegesprek’ ter wereld. Eén kandidaat ‘beschuldigt, pest en kleineert’ – Trump, volgens Bill Clinton. De ander, Joe Biden, zal het land beter herbouwen dan het was voor de diepe coronacrisis, verzekert Clinton.

,,In een tijd als deze zou de Oval Office een commandocentrum moeten zijn. In plaats daarvan is het oog van een storm. Er is alleen maar chaos. Eén ding verandert nooit: hij is vastbesloten om verantwoordelijkheid te ontkennen en de schuld af te schuiven,” zei Clinton over Trump.

Maar waarom luisteren kijkers van de virtueel gehouden conventie wéér naar Bill Clinton, een man die al sinds 1980 spreekt op die invloedrijke partijcongressen? Een groep van ruim 500 lokale partijvertegenwoordigers wilde meer aandacht voor een nieuwe gezicht: Alexandria Ocasio-Cortez, millennial-Congreslid en linkse koningin van sociale media.

Een peiling van CBS News gaf aan dat 63 procent van de Democraten haar wilde horen. Op Bill Clinton zat een krappe 56 procent van de Democratische achterban te wachten. En toch krijgt Ocasio-Cortez niet meer dan 60 seconden spreektijd.

Amerikaanse partijconventies vormen normaal gesproken vaak een kans voor jonge politici om met frisse toekomstvisies en een dosis speechtalent door te breken op het nationale niveau. Het beste voorbeeld is Barack Obama. In 2004 veroverde hij met een conventiespeech Amerikaanse harten en vier jaar later was hij president. Op de virtuele coronaconventie moeten 17 rijzende partijsterren nu hun tijd delen.

Het verleden spreekt

Deze week spreekt het verleden. Zo verschijnen de dochter en kleinzoon van de legendarische president John F. Kennedy, vermoord in de jaren zestig van de vorige eeuw. De stemmen van oud-president Jimmy Carter (95) en zijn vrouw klinken – zij waren in de jaren tachtig bewoners van het Witte Huis. De belangrijkste sprekers van de week, Michelle en Barack Obama, zijn ook vooral voormálig politieke sterren

Bill Clinton heeft wel zijn prominente plek moeten inleveren. De afgelopen conventies wijdde hij drie kwartier lang uit. Nu krijgt hij minder dan vijf minuten op dinsdagavond, bepaald niet het prime time moment van de conventie. ,,Ik denk dat zijn tijd als politicus voorbij is,” zei Patti Solis Doyle, de voormalig campagnemanager van zijn vrouw Hillary, in de New York Times.

Aan zijn leeftijd ligt het niet – Clinton is drie jaar jónger dan Joe Biden. De Democratische partij is vooral veel linkser geworden sinds de jaren negentig, toen Clinton een president van het midden was. Hij trad hard op tegen criminaliteit en voor ‘eigen verantwoordelijkheid’ voor uitkeringsgerechtigden pleitte.

Sommige critici vinden dat hij helemaal geen plek verdient tussen de leiders van de Democratische partij die het land toespreken over eenheid en fatsoen. ,,Waarom the fuck spreekt griezel Bil Clinton op de Democratische Conventie?”, wierp columnist Erin Gloria Ryan op nieuwssite Daily Beast op.

Bill Clinton's bagage

Sinds de MeToo-beweging is Bill Clinton een man met ongemakkelijke bagage. Het losbandige seksleven dat hij leidde ligt opnieuw onder een vergrootglas. Niet alleen de veelbesproken affaire tussen de president en een net volwassen stagiaire, Monica Lewinsky, wordt nu met andere, veel kritischere ogen bekeken. Ook vrouwen met aantijgingen van seksueel misbruik door Clinton vinden nu meer gehoor. De start van de rechtszaal tegen Ghislaine Maxwell, rechterhand van serie-meisjesmisbruiker Jeffrey Epstein, zet een schijnwerper op diens invloedrijke vrienden, onder wie Bill Clinton (en Donald Trump).

Juist de Democratische partij omarmde MeToo – en nomineerde met Biden een man die ook niet vrij is van klachten over handtastelijkheden en een aantijging van seksueel misbruik. Tara Reade, voormalig medewerker van Biden die hem vorig jaar beschuldigde van grove aanranding, noemt het in de New York Post ‘gewetenloos’ en ‘hypocriet’ dat Clinton nu opnieuw op het hoofdpodium van de conventie mag verschijnen. ,,Het Democratische Nationaal Comité heeft duidelijk gemaakt aan overlevenden dat ze een geïnstitutionaliseerde verkrachtingscultuur mogelijk maken en hooghouden door Bill Clinton toe te staan een van de belangrijkste spreker te zijn.”

Juanita Broaddrick, die zegt dat Clinton haar in 1978 op een hotelkamer verkrachtte en tegenwoordig overwegend geloofwaardig wordt bevonden, was even kwaad. ,,Dit laat er geen twijfel over bestaan dat de Democraten de partij zijn van verkrachtingsapologeten. Er zijn geen woorden om mijn diepe afkeer over deze beslissing uit te drukken.”