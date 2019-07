De piramide van farao Snofroe is open voor publiek (dat het aandurft)

Crimineel op straat doodge­schopt door boze menigte na stelen auto met daarin drie kinderen

21:39 Niet de politie bellen, maar het heft in eigen handen nemen. In de Amerikaanse staat Pennsylvania is donderdag een bekende crimineel midden op straat doodgeschopt door een groepje omstanders. Dat gebeurde nadat hij een auto met daarin drie jonge kinderen had gestolen. De politie van Philadelphia is geschrokken van het brute geweld en is naarstig op zoek naar de daders.