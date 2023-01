De ravage na de bestorming door aanhang Bolsonaro: overal glas, bloed op de vloer, kunstwerken vernield

De dag na de bestorming van de overheidsgebouwen in de Braziliaanse hoofdstad Brasília door woedende aanhangers van de extreemrechtse oud-president Jair Bolsonaro wordt steeds meer duidelijk over de enorme vernielingen die zijn aangericht.

De grote Oscar Niemeyer zou zich omdraaien in zijn graf. De wereldberoemde Braziliaanse architect, die in 2012 een week voor zijn 105de verjaardag overleed, is grotendeels verantwoordelijk voor de markante overheidsgebouwen in Brasília, dat in 1950 hoofdstad en regeringscentrum van Brazilië werd en in de jaren daarvoor zowat vanaf de grond werd opgebouwd.

Maar drie van Niemeyers iconische meesterwerken, het Nationaal Congres, het presidentieel paleis Planalto en het gebouw van het Hooggerechtshof, bieden de dag na de bestorming en plundering door rechts-radicale aanhangers van oud-president Jair Bolsonaro een desolate aanblik. Overal in de gebouwen ligt glas van gebroken ruiten, deuren of kasten, meubilair is vernield en kunstwerken zijn gebroken of beschadigd. Computers en televisies zijn simpelweg in elkaar geslagen. Veel vergader- en werkruimtes zijn voorlopig onbruikbaar na de aanval door de woeste menigte aanhangers van Bolsonaro, die zich niet wensten neer te leggen bij de verkiezingsuitslag van eind oktober en het leger opriepen om de nieuwe president Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva af te zetten.

Volledig scherm Mensen ruimen de troep op na de bestorming van het paleis Planalto door aanhangers van Bolsonaro. © Getty Images

Schilderij gescheurd

Bij de helling naar de ingang van het Planalto-paleis, waar Lula een week voor de bestorming nog feestelijk werd ingehuldigd als nieuwe Braziliaanse president, liggen de stille getuigen van het slagveld. Voor het paleis, dat uitkijkt op het Plein der Drie Machten waar de bestormde gebouwen gevestigd zijn, liggen gebroken stoelen, tafels en kasten, naar buiten gegooid door de kapotte ruiten van de immense, karakteristieke glazen gevel. Binnen is de ravage niet anders. Sloten zijn geforceerd, deuren uit hun voegen getrokken, overal liggen vernielde meubels en glasscherven. Op de marmeren tegels liggen bloedsporen. De fotogalerij met foto’s van de oud-presidenten van Brazilië is totaal vernield. De lijsten zijn van de muur getrokken en kapot gegooid of op een andere manier gebroken. Alleen het portret van Bolsonaro is nergens meer te vinden, meegenomen door zijn aanhangers als trofee.

Zelfs een schilderij van een van de beroemdste Braziliaanse modernistische schilders, Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque Melo (1897-1976), artiestennaam Di Cavalcanti, ontkwam in het paleis niet aan het vandalisme van de ‘bolsonarista’s’. Zijn doek As Mulatas (de mulatten) uit 1962, dat een typisch beeld geeft van de gekleurde Braziliaanse vrouw, werd op zes plaatsen doorboord of ingescheurd.

Volledig scherm Het beschadigde werk As Mulatas van de Braziliaanse schilder Di Cavalcanti. © c

De indringers konden niet naar binnen in de werkkamer van president Lula op de eerste verdieping van het Planalto. De deuren van die ruimtes zijn extra beveiligd en verstevigd. Dat gold niet voor de kamer waar zijn vrouw Janja een werkruimte heeft. Ook daar heerst een dag na de aanval op het hart van de Braziliaanse democratie chaos: omgegooide kasten en bureaus, verscheurde documenten.

Gestolen cadeaus, verdwenen toga’s

Bij de ingang van het Congres liggen vernielde detectiepoorten schots en scheef op de vloer. Binnen hetzelfde beeld: vernield meubilair, gebroken ruiten en gesloopte vitrines waarin cadeaus van buitenlandse gasten worden tentoongesteld. Veel daarvan zijn gestolen. Een glas-in-loodkunstwerk van de Braziliaanse beeldenkunstenares Marianne Peretti in een van de ontvangstruimtes is beschadigd.

In het gebouw van het Hooggerechtshof is de plenaire zaal waar de elf rechters vergaderen voorlopig onbruikbaar. Stoelen zijn vernield of verdwenen, meubilair kapot. Ook is het wapenschild van de republiek van de muur gerukt. De indringers hadden het verder voorzien op het kleedkamerkastje waarin rechter Alexandre de Moraes zijn toga's bewaart. De aanhang van Bolsonaro heeft het vooral op hem gemunt vanwege een aantal van zijn uitspraken die volgens hen partijdig zijn en de voormalige president onterecht als doelwit hebben. De deur van het kastje met zijn naam erop werd losgerukt en als relikwie meegedragen. Ook een aantal van zijn toga’s is verdwenen.

Medewerkers van de Braziliaanse regering en de politie onderzoeken vandaag en de komende dagen de totale schade die de bestormers hebben veroorzaakt.

Volledig scherm Beeld van de schade buiten bij het Planalto-paleis na protesten van aanhangers van Bolsonaro. © Reuters