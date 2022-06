De situatie in Oekraïne op de kaart en in grafieken: waar heeft Rusland controle?

met video/ UPDATE Bijna 1000 doden en 1500 gewonden door zware aardbeving in Afghanis­tan

Een aardbeving in het oosten van Afghanistan heeft zeker 950 levens gekost. Het dodental loopt snel op en er zijn zeker al 1500 gewonden gevallen. De beving, in de nacht van dinsdag op woensdag, had een kracht van 6.1. De autoriteiten zoeken nog steeds naar slachtoffers.

22 juni